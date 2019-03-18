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Синоптики зробили важливе попередження для киян

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Киян попередили про посилення вітру - фото 1
Киян попередили про посилення вітру

Мешканців Києва повідомили про незначне погіршення погоди у столиці Україні. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.

У прес-центрі КМДА оголосили попередження про посилення вітру у Києві, а також закликало містян бути обачними.

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"До кінця доби 18 березня у столиці пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Також у Київській міській державній адміністрації нагадали про основні рекомендації для жителів під час сильного вітру:

  • На вулиці тримайтесь якомога далі від дерев, ліній електропередачі та рекламних щитів;
  • Зачиняйте щільно всі вікна та забирайте з лоджій і балконів всі речі, які можуть випасти;
  • За дуже сильного вітру краще сховатись у природному укритті чи найближчому приміщенні;
  • Уникайте перебування та паркування машин біля великих дерев;

"Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103", – вказано у зверненні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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