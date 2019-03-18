Похолоднішає: якою буде погода 19 березня в Україні

В Україну наближається нове тимчасове похолодання, яке принесе з собою опади у вигляді дощу. Детальний прогноз погоди на завтра читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Вже 19 березня, у вівторок, в Україні очікується зниження температури повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"19 березня в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі вздовж смуги Вінниччина-Київщина-Житомирщина-Чернігівщина, а також знизить температуру повітря у західних та північних областях України. Поза межами цієї умовної смуги суттєві опади не передбачаються. Теплішим у вівторок очікується повітря на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, проте це вже буде не сьогоднішнє теплО, +9+14 градусів", – поділилась вона.

У Києві 19 березня також температура повітря опуститься до +8+10, буде хмарно та дощитиме. І до кінця тижня втримається доволі прохолодна погода.

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