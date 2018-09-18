Синоптики прогнозують похолодання в Україні

В Україні у найближчі дні опади не прогнозуються, однак вже з 23 вересня температура знизиться вночі до 4-10°, вдень до 14-20°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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"Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер західних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 23-28°", – йдеться у повідомленні. У Києві 19 вересня невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°. На Київщині також без опадів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 23-28°.

Синоптики прогнозують похолодання в Україні

Згідно з прогнозом, 20-21 вересня буде малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 17°; вдень 23-28°. У столиці також опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Синоптики прогнозують похолодання в Україні

Синоптики прогнозують похолодання в Україні

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