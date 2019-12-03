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Синоптики попередили водіїв про негоду

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Попередження для водіїв про негоду - фото 1
Попередження для водіїв про негоду

Погода в Україні стрімко погіршується, адже зима вирішила нагадати про себе морозами та снігопадом. Тому синоптики та рятувальники оголосили попередження у деяких областях країни.

У прес-службі Укргідрометцентру повідомили, що 3 грудня, у вівторок, у деяких областях країни посиляться опади у вигляді снігу.

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У Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях очікується значний сніг. На дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Друзі, погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, тому сплануйте свій маршрут та будьте вкрай обережними!, – йдеться у повідомленні.

Тому радимо і пішоходам, і водіям потурбуватись про взуття, одяг та рівень підготовки авто до зими. А також бути дуже обачними на дорогах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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