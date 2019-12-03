Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram

З настанням календарної зими не забарилася й метеорологічна. Так, Україну накрив перший сніг, а користувачі мережі активно діляться атмосферними кадрами засніжених вулиць. Ми підібрали найкращі знімки з Instagram.

В Україні настала справжня зима. Користувачі мережі активно публікують в Instagram фото першого снігу, який створює святкову атмосферу. Засніжило буквально в різних куточках нашої країни. Так, судячи з кадрів в інтернеті, найбільше снігу випало у Харкові, не відстають Львів та Київ. Публікують також зимові кадри й з Полтави та Тернополя. Тож представляємо добірку засніжені фото, які піднімуть тобі настрій:

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