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Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram

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Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram - фото 1

З настанням календарної зими не забарилася й метеорологічна. Так, Україну накрив перший сніг, а користувачі мережі активно діляться атмосферними кадрами засніжених вулиць. Ми підібрали найкращі знімки з Instagram.

В Україні настала справжня зима. Користувачі мережі активно публікують в Instagram фото першого снігу, який створює святкову атмосферу. Засніжило буквально в різних куточках нашої країни. Так, судячи з кадрів в інтернеті, найбільше снігу випало у Харкові, не відстають Львів та Київ. Публікують також зимові кадри й з Полтави та Тернополя. Тож представляємо добірку засніжені фото, які піднімуть тобі настрій:

І ще: У Києві з'явиться перший тротуар з підігрівом

Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram - фото 371820

Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram - фото 371821

Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram - фото 371822

Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram - фото 371823

Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram - фото 371824

Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram - фото 371825

Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram - фото 371826

Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram - фото 371827

Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram - фото 371828

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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