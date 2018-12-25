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Синоптики попередили українців про погіршення погоди

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

25 грудня в Україні очікується різка зміна погодних умов майже у всіх областях.

У прес-службі Укргідрометцентру повідомили про ускладнення погодних умов 25 грудня, у вівторок.

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"25 грудня, на більшій частині території України складні погодні умови: сніг, на півдні та сході з дощем, хуртовини, у більшості північних та центральних областей сильний сніг, у східних, Дніпропетровській, вночі також в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; у західних областях невеликий сніг", – йдеться у повідомленні.

Також очікується посилення вітру до 7-12 м/с, а також ожеледиця на дорогах. Температура вдень складе до -1-6 морозу, а на сході та півночі повітря прогріється від -3+2.

Синоптики попередили українців про погіршення погоди - фото 297449

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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