Синоптики попередили українців про погіршення погоди

25 грудня в Україні очікується різка зміна погодних умов майже у всіх областях.

У прес-службі Укргідрометцентру повідомили про ускладнення погодних умов 25 грудня, у вівторок.

І ще: Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні

"25 грудня, на більшій частині території України складні погодні умови: сніг, на півдні та сході з дощем, хуртовини, у більшості північних та центральних областей сильний сніг, у східних, Дніпропетровській, вночі також в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; у західних областях невеликий сніг", – йдеться у повідомленні.

Також очікується посилення вітру до 7-12 м/с, а також ожеледиця на дорогах. Температура вдень складе до -1-6 морозу, а на сході та півночі повітря прогріється від -3+2.

Читайте також: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам