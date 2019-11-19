Синоптики попередили про сильні морози в Україні

Теплий листопад починає наближатись до зимової погоди з нічними заморозками та зниженням температури. Синоптики розповіли, коли варто готуватися до похолодання в Україні.

У прес-службі Укргідрометцентру повідомили про те, що вже упродовж кількох днів українцям варто готувати до зимової погоди.

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Вже 20 листопада, в країні буде туманно та сухо, однак очікуються невеличкі дощі на півночі, на Вінниччині та Черкащині. Вдень температура повітря підійметься до +2+7, а на Одещині та Закарпатті навіть до +7+15.

Однак вже 21-22 листопада варто очікувати на сильні нічні морози, а також дощі з мокрим снігом на заході та в горах. До того ж, синоптики попереджають, що у всіх областях, окрім півночі, прогнозується сильний штормовий вітер до 15-22 м/с.

Нічні заморозки у листопаді посиляться

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