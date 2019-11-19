Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Перші ластівки

Рятувальники оголосили попередження для українців

  • 44
Погіршення погоди - фото 1
Погіршення погоди

У ДСНС повідомили про погіршення ситуації на дорогах через погоду. Детальніше про негоду та правила для водіїв читайте далі

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про особливості осінньої погоди, а саме тумани, які найближчі кілька днів в країні. Через них метеорологи рекомендують водіям бути обачними.

В першій половині дня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні. І така ситуація втримається по всіх областях України.

Як водити у туман - фото 369077
Як водити у туман

Правила керування у тумані:

  • Зменшити швидкість руху;
  • За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • Уникати різких маневрів на дорозі.

Читайте також: Як знизити рівень стресу від холодної погоди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • 17 листопада, 12:51
  • 295
Незабутній відпочинок: куди краще поїхати у листопаді
  • 16 листопада, 16:21
  • 1307
Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
  • 14 листопада, 17:21
  • 2622
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум ДСНС Погода