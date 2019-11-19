Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення ситуації на дорогах через погоду. Детальніше про негоду та правила для водіїв читайте далі

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про особливості осінньої погоди, а саме тумани, які найближчі кілька днів в країні. Через них метеорологи рекомендують водіям бути обачними.

В першій половині дня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні. І така ситуація втримається по всіх областях України.

Як водити у туман

Правила керування у тумані:

Зменшити швидкість руху;

За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

Уникати різких маневрів на дорозі.

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