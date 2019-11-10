Як знизити рівень стресу від холодної погоди

Холодна погода після теплої осені викликає у людей стрес. Мінімізувати цей вплив можна декількома способами.

Якщо крім роботи ви зможете організувати собі дозвілля – вільний від турбот час – ви зможете швидше адаптуватися до нової погоди, кажуть психологи.

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Але для того, щоб організувати собі дозвілля, ви маєте згадати, яке у вас є хобі. Іншими словами, дозвіллям має стати приємне проведення часу з приємним для вас заняттям. Може, ви любите дивитися у вікно і малювати? Або збирати жовте листя і робити з нього гербарій? Або варити чай і пригощати гостей...

До речі, вам також стане легше, якщо ви восени введете у своє життя такий ритуал як "запрошення гостей". Психологи з'ясували, що спілкування без засобів зв'язку, а при особистій зустрічі стимулює вироблення гормону щастя, знижує рівень стресу. А вдома слід зробити все так, щоб вам було затишно: можна декорувати серветками стіл, поставити на полиці керамічний посуд, біля місця для читання книг кілька ароматичних свічок, ліхтарики.

Затишок

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