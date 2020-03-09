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Коронавірус 8 березня

Синоптики оголосили попередження для водіїв

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Погіршення видимості на дорогах - фото 1
Погіршення видимості на дорогах

Весняна погода в Україні разом з перепадами температури принесла й тумани, а також складну ситуацію в гірських районах. Детальніше читайте далі.

В Укргідрометцентрі повідомили, що 10 березня на дорогах більшості областей країни варто бути особливо обачними, оскільки очікується туман.

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"10 березня вночі та вранці у північних, західних, більшості центральних та Одеській областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Правила керування у тумані:

  • Зменшити швидкість руху;
  • За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • Уникати різких маневрів на дорозі.

via GIPHY

До того ж, найближчими днями високогір'ях Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської області все ще втримується небезпека сходження лавин 3 рівня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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