Синоптики оголосили попередження для водіїв

Весняна погода в Україні разом з перепадами температури принесла й тумани, а також складну ситуацію в гірських районах. Детальніше читайте далі.

В Укргідрометцентрі повідомили, що 10 березня на дорогах більшості областей країни варто бути особливо обачними, оскільки очікується туман.

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"10 березня вночі та вранці у північних, західних, більшості центральних та Одеській областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Правила керування у тумані:

Зменшити швидкість руху;

За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

Уникати різких маневрів на дорозі.

До того ж, найближчими днями високогір'ях Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської області все ще втримується небезпека сходження лавин 3 рівня.

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