Синоптики дали прогноз погоди на літо 2019

За прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, червень і липень цього року принесуть в Україну аномальну спеку: температура повітря буде підніматися вище +30 градусів.

Червень почнеться з похолодання і короткочасних дощів, справжня спека прийде в другій декаді. Стовпчики термометрів з 14-15 червня будуть показувати вище 30 градусів тепла.

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"Температура буде доходити до +29 +33 градусів. У липні температура буде такою ж", - прогнозує Горбань. У липні спека почнеться з 6-7 числа і затягнеться до 9-10 серпня. Її на два-три дні перерве незначне похолодання з грозами, але різкого стрибка температури вниз чекати не варто.

Аномальна спека почне спадати лише після першої половини серпня. До кінця останнього місяця літа температура повітря опуститься до + 19 +22 градусів і нижче, почнуться дощі.

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