Дощі і похолодання: яку погоду чекати 21 травня

21 травня в Україні побільшає опадів, а температура повітря почне відчутно знижуватися, місцями посилиться вітер. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.

21 травня, у вівторок, в країну прийде циклон Axel, який принесе похолодання та чергові дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Дощі з грозами найбільш ймовірні знову на Заході України, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, у Кропивницькому та районах, на Черкащині та Одещині, ввечері місцями в Криму. На решті території – без опадів. У західних областях та на Півночі температура повітря знизиться, на Заході до +15+22 градусів, на Півночі до +19+23 градусів. На Півдні та Сході очікується +25+30 градусів", – поділилась вона.

Також посилиться вітер до 5-12 м/с, тому варто бути обачними на дорогах. У Києві 21 травня похолоднішає до +22+23, можливий дощ з грозою, а також поривчастий вітер.

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