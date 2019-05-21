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Погода в Україні 21 травня: детальний прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

21 травня погода в Україні почне погіршуватися, адже побільшає дощів, а температура відчутно знизиться. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 21 травня, у вівторок, в країну ненадовго повернеться негода. Майже у всіх областях пройдуть дощі з грозами, лише на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та півдні буде суха та сонячна погода. До того ж, на заході температура знизиться +16+18, а вітер посилиться до 7-12 м/с.

У Києві 21 травня також дощитиме, а повітря прогріється до +21+23.

Прогноз погоди на 21 травня у містах України:

Погода в Україні 21 травня: детальний прогноз по містах - фото 328792
  • Ужгород +16+18
  • Львів +16+18
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +23+25
  • Херсон +23+25
  • Полтава +23+25
  • Суми +23+25
  • Харків +23+25
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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