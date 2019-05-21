Погода в Україні 21 травня: детальний прогноз по містах

21 травня погода в Україні почне погіршуватися, адже побільшає дощів, а температура відчутно знизиться. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 21 травня, у вівторок, в країну ненадовго повернеться негода. Майже у всіх областях пройдуть дощі з грозами, лише на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та півдні буде суха та сонячна погода. До того ж, на заході температура знизиться +16+18, а вітер посилиться до 7-12 м/с.

У Києві 21 травня також дощитиме, а повітря прогріється до +21+23.

Прогноз погоди на 21 травня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +16+18

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +17+19

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +21+23

Хмельницький +18+20

Житомир +18+20

Чернігів +22+24

Черкаси +23+25

Миколаїв +23+25

Одеса +23+25

Херсон +23+25

Полтава +23+25

Суми +23+25

Харків +23+25

Дніпро +24+26

Запоріжжя +24+26

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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