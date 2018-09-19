Синоптик попередила про зміну погоди

В Україну наближаються різке похолодання та значні опади.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, бабине літо втримається в Україні не довго.

І ще: Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

В Україні 20 вересня – антициклон, сонце, нічні тумани, серпанки та +23+28 градусів. У Києві завтра +26 градусів та сонячно. І ще й ще раз! У столиці в неділю, 23 вересня, очікується різка зміна погоди – дощі, посилення вітру та суттєве похолодання, – відзначила вона.

Відтак, через зміну атмосферного тиску можливі головний біль, загострення сезонних недуг, проблеми з артеріальним тиском, а також слабкість, не надто хороший настрій та сонливість.

Читайте також: У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт