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Синоптик попередила про зміну погоди

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В Україну йде похолодання - фото 1
В Україну йде похолодання

В Україну наближаються різке похолодання та значні опади.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, бабине літо втримається в Україні не довго.

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В Україні 20 вересня – антициклон, сонце, нічні тумани, серпанки та +23+28 градусів. У Києві завтра +26 градусів та сонячно. І ще й ще раз! У столиці в неділю, 23 вересня, очікується різка зміна погоди – дощі, посилення вітру та суттєве похолодання, – відзначила вона.

Відтак, через зміну атмосферного тиску можливі головний біль, загострення сезонних недуг, проблеми з артеріальним тиском, а також слабкість, не надто хороший настрій та сонливість.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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