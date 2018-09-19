Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

У ДСНС попередили про пожежну небезпеку у кількох областях України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про наслідки спекотної погоди на території країни.

І ще: Синоптики прогнозують похолодання в Україні

"За даними УкрГідрометцентру, 19-21 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській, більшості районів Житомирської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

19-20 вересня у Київській області, окрім району Баришівки, втримається високий, в районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. У столиці у цей період також оголошено небезпеку 4 класу.

В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт