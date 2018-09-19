Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

  • 31
В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 1
В Україні оголошено пожежну небезпеку

У ДСНС попередили про пожежну небезпеку у кількох областях України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про наслідки спекотної погоди на території країни.

І ще: Синоптики прогнозують похолодання в Україні

"За даними УкрГідрометцентру, 19-21 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській, більшості районів Житомирської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

19-20 вересня у Київській області, окрім району Баришівки, втримається високий, в районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. У столиці у цей період також оголошено небезпеку 4 класу.

В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 276894
В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
  • 15:23, 18 вересня
  • 291
Гороскоп на тиждень 17 – 23 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:33, 17 вересня
  • 446
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 528968
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини ДСНС