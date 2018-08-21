Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Рятувальники зробили важливе попередження для українців

  • 37
В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 1
В Україні оголошено пожежну небезпеку

У ДСНС оголосили у кількох областях України пожежну небезпеку найвищого класу.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої спеки на території країни.

І ще: Де пройдуть дощі 21 серпня

21 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Київській області 21-26 серпня у східних, північних районах, також в районі Фастова, Миронівки, 22-26 серпня і в районі Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, – наголошують рятувальники.

Відзначимо, що 22 серпня температура опуститься, однак вже на День Незалежності прогнозується тепла та сонячна погода.

В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 271313
В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Злива в Києві: місто перетворилося на другу Венецію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини ДСНС