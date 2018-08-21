Рятувальники зробили важливе попередження для українців

У ДСНС оголосили у кількох областях України пожежну небезпеку найвищого класу.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої спеки на території країни.

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21 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Київській області 21-26 серпня у східних, північних районах, також в районі Фастова, Миронівки, 22-26 серпня і в районі Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, – наголошують рятувальники.

Відзначимо, що 22 серпня температура опуститься, однак вже на День Незалежності прогнозується тепла та сонячна погода.

В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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