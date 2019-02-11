Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

На зміну сухій та теплій погоді в Україну прийдуть дощі з мокрим снігом та сильним вітром.

У вівторок, 12 лютого, у більшості областей країни очікуються дощі з мокрим снігом, які ввечері дійдуть у до сходу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Вітер південний з переходом на північний, 5-12, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря ні нашим, ні вашим – 0+3 градуси. Трохи тепліше буде у південній частині та на південному сході України, +3+8 градусів. У Криму до +9+12 градусів", – відзначила вона.

У Києві 12 лютого буде похмура та полога погода з сильним вітром, а дощ переходитиме у мокрий сніг. Температура вдень коливатиметься на рівні 0+3.

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