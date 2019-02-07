Мережу заполонив новий зимовий флешмоб

У мережі стартував новий флешмоб #дубакчеллендж, присвячений зимовим морозам. Акцію ініціювали жителі сибірських міст, де зараз температура опустилася до -30 градусів за Цельсієм.

Користувачі Мережі публікують знімки і відео з експериментом – вони вихлюпують гарячу воду у повітря, і в результаті температурного перепаду вона перетворюється у сніг.

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Відомо, що у деяких округах температура опустилася й до -35 градусів за Цельсієм.

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