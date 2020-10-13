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Singapore Airlines тимчасово перетворить два своїх літаки у ресторани

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Singapore Airlines тимчасово перетворить два своїх літаки у ресторани - фото 1

Сінгапурська авіакомпанія Singapore Airlines перетворила два своїх авіалайнери Airbus A380 у ресторани. Таким чином вони намагаються заробляти під час кризи через пандемію коронавірусу.

У заяві авіаперевізника йдеться, що літаки перебувають в аеропорту країни "Чангі". Вони будуть працювати як ресторани у вихідні дні – 24 і 25 жовтня. Однак після того, як квитки розкупили за 30 хвилин, авіакомпанія оголосила, що незвичайний ресторан відкриють ще на два дні – 31 жовтня та 1 листопада.

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До слова, вечеря в закладі обійдеться гостям у суму від 53 до 642 сінгапурських доларів (39-473 американських доларів) залежно від класу обслуговування. Оплатити квитки можна, в тому числі накопиченими милями.

Авіакомпанія Singapore Airlines через пандемію коронавірусу зазнала рекордних збитків у розмірі 827 мільйонів доларів США. Перевізнику довелося звільнити близько 20% своїх співробітників.

Singapore Airlines тимчасово перетворить два своїх літаки у ресторани - фото 430030

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Джерело: bloomberg
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