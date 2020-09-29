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Japan Airlines перестане використовувати фразу "ladies and gentlemen"

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Japan Airlines перестане використовувати фразу "ladies and gentlemen" - фото 1

Друга за величиною японська авіакомпанія Japan Airlines оголосила про зміну в політиці обслуговування клієнтів, яка набере чинності 1 жовтня цього року. Таким чином JA прагне забезпечити комфортне середовище для усіх клієнтів.

Повідомляється, що авіакомпанія Japan Airlines заборонить екіпажам і співробітникам аеропортів використовувати фразу англійською мовою "пані та панове" при зверненні до клієнтів. JAL пояснила, що зміна вноситься для того, щоб представникам сексуальних меншин не було ніяково.

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Japan Airlines перестане використовувати фразу 'ladies and gentlemen' - фото 427818

Уточнюється, що фразу "пані та панове" JAL замінить на слово "всі". "Бортпровідники, наприклад, будуть говорити – "Добрий день всім" або "Увага, всім пасажирам"", – пояснюють представники компанії.

Зміни у формулювання японською мовою не внесуть, оскільки в них вже використовуються гендерно-нейтральні терміни: okyaku-sama, що означає "клієнти", mina-sama - "всі" і ryokaku no mina-sama – "всі пасажири".

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Джерело: soranews24
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