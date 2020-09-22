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Airbus показав концепти екологічних пасажирських літаків: відео

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Перші рейси на екологічних Airbus запустять у 2035 році - фото 1
Перші рейси на екологічних Airbus запустять у 2035 році

Компанія Airbus показала три концепти пасажирських літаків ZEROe з нульовим рівнем шкідливих викидів. Вони працюють на різних типах водневих силових установок.

Цікаво, що при спалюванні такого палива утворюється тільки водяна пара, тому воно є екологічним. Грета Тунберг би пишалася!

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"Концепти, які ми представляємо сьогодні, дадуть світу уявлення про наші плани з реалізації майбутніх польотів з нульовим викидом. Я твердо впевнений, що використання водню як у синтетичному паливі, так і як основне джерело енергії для комерційних літаків може значно знизити вплив авіації на клімат", – розповів The Guardian генеральний директор Airbus Гійом Форі.

Показані компанією концепти вміщають від 200 до 1000 пасажирів. Найбільш вдалий буде обраний до 2025 року, а перші рейси Airbus збирається запустити у 2035 році.

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