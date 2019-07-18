Син Гриценка випустив свій передвиборний ролик у стилі Гри Престолів

Олексій Сноу Гриценко вступив у мажоритарну боротьбу за один із тронів Вестероса (так називають Київ в новому передвиборчому ролику сина Анатолія Гриценка). І випустив ролик в стилі Гри престолів.

Головними героями відео стали кандидати у депутати на 212 окрузі – Дарницький район Києва, де і балотується Олексій Гриценко. У ролику відзначається, що "на залізному троні сидить Роберт Сташук Баратеон". Віталій Сташук обрався по цьому округу у 2014 році.

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Не проти зайняти Залізний трон і "Кхал Гусовський", екс-глава фракції Самопоміч в Київраді. Ще один суперник Гриценка-молодшого – "бунтар Теон Мірошниченко" – його "можна побачити на Залізних островах, які місцеві називають Осокорками".

Олександру Гордієнко, яка балотується від Опозиційної платформи – "За Життя Здичавілих" зобразили у вигляді Білого блукача-новобранця, за яким стоїть Король ночі в особі Володимира Путіна.

Чимось не догодили Олексію Гриценку і жителі Троєщини – вони, виявляється, здичавіли і "готові рвонути на південь в пошуках тепла". Сам Гриценко-молодший, який і повинен принести "мир і процвітання", зображений як Джон Сноу – головний герой саги.

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