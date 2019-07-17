Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів

  • 531
Тест про парламентські вибори - фото 1
Тест про парламентські вибори

Вибори до Верховної Ради відбудуться вже у неділю, 21 липня. З цієї нагоди ми підготували для вас цікавий тест. Перевірте, скільки прізвищ кандидатів у нардепи ви знаєте. А, можливо, це просто вигадане слово?

Парламентські вибори в Україні відбудуться вже 21 липня 2019 року. За даними ЦВК, на вибори до Верховної Ради балотуються 22 партії. Ми вирішили переглянути списки партій й підготували для вас цікавий тест. Дізнайтеся, чи дійсно є кандидати у нардепи з такими прізвищами.

І ще: Тест: Вгадай місто за фотографією!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями:

До теми: ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-10 водоспадів в Україні, які варто побачити на власні очі
  • 16 липня, 10:15
  • 284
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 617
Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
  • 16 липня, 12:20
  • 234
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл