Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів

Вибори до Верховної Ради відбудуться вже у неділю, 21 липня. З цієї нагоди ми підготували для вас цікавий тест. Перевірте, скільки прізвищ кандидатів у нардепи ви знаєте. А, можливо, це просто вигадане слово?

Парламентські вибори в Україні відбудуться вже 21 липня 2019 року. За даними ЦВК, на вибори до Верховної Ради балотуються 22 партії. Ми вирішили переглянути списки партій й підготували для вас цікавий тест. Дізнайтеся, чи дійсно є кандидати у нардепи з такими прізвищами.

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