ЗЕ ШОУ-БІЗ: смішна пародія про зірок, що йдуть на вибори, підкорила мережу

Шоумен Володимир Остапчук випустив нову пародію, під прицілом якої опинилися знаменитості, що масово йдуть у політику. За сюжетом, Остапчук тікає від мухи ЗЕЗЕ, яка заражає бажанням змінити статус зірки на кар'єру політика. Зацініть смішне відео!

Пародію під назвою "ЗЕ ШОУ-БІЗ" Володимир Остапчук опублікував на своєму YouTube-каналі. Дія гумористичного ролика розгортається в 2025 році. За сюжетом, Остапчук намагається втекти від мухи "ЗЕЗЕ", яка переносить так званий вірус – бажання піти з шоу-бізнесу в політику і навпаки. "Вместо Ради – концерт холл", – співає шоумен. Дивіться самі!

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"За останній місяць у мене стало вдвічі більше роботи. Іноді мені здається, що я в шоу-бізнесі залишився сам. Більшість моїх колег, крім звання народних улюбленців, стануть ще й народними обранцями (минаючи звання "заслуженого"). Це круто для країни, але що ж буде з шоу-бізом? Чому селебріті масово йдуть у політику? Чи підуть колишні депутати на сцену? Може, причина в загадковому вірусі, який викликає бажання піти в шоу-бізнес і навпаки? Про це моя нова пародія", – зазначив Остапчук.

Вова Остапчук

Як відомо, на парламентські вибори 2019 й справді йде рекордна кількість зірок. Так, за депутатський мандат поборються Святослав Вакарчук, Сергій Притула, Олександр Скічко, Микола Тищенко, Сергій Сівохо, Анастасія Приходько, Іво Бобул та інші.

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