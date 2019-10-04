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Сімпсони передбачили промову Грети Тунберг ще у 2007 році: відео
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"Сімпсони" – найбільш пророчий мультсеріал сучасності. Він передбачив появу президента США Дональда Трампа, гастрольний тур Rolling Stones 2013 року, кліп Майлі Сайрус Wrecking Ball та ще цілу купу всього. Нещодавно фанати мультсеріалу зауважили пророцтво промови Грети Тунберг.
Коли у ЗМІ та соцмережах розсіявся дим обговорень виступу юної шведської екоактивістки Грети Тунберг в ООН, в якому вона дорікнула світових лідерів у злочинній бездіяльності, виявилося, що з подібною промовою вже виступала інша юна активістка – Ліза Сімпсон.
До теми: Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку
У 2007 році Ліза виступила з викривальною промовою, намагаючись врятувати рідний Спрингфілд від екологічної катастрофи. Масштаб, звичайно, не той, що у Грети: Ліза виступала лише перед своїми однокласниками. Але зміст промови був приблизно тим же: Ліза в найпохмуріших барвах описала, яке майбутнє чекає на Спрингфілд через 50 років, якщо клімат зміниться.
Через глобальне потепління рівень вуглекислого газу збільшиться настільки, що наша атмосфера стане отруйною, рівень світового океану підніметься настільки, що всі низовини на планеті опиняться під водою. А те, що залишиться від людства, буде тулитися в безплідних пустелях.
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