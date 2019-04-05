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Занадто старий, щоб померти молодим: перший трейлер кримінальної драми Amazon
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У мережі опублікували перший трейлер серіалу Amazon "Занадто старий, щоб померти молодим". Світова прем'єра намічена на 14 червня.
Режисером кримінальної драми виступив Ніколас Віндінг Рефн, відомий своїми роботами над проектами "Драйв", "Неоновий демон". Головну роль в серіалі зіграє Майлз Теллер, знайомий глядачам за образом талановитого барабанщика в стрічці "Одержимість". У новому серіалі він постане в ролі поліцейського детектива.
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За сюжетом напарник детектива гине, і в пошуках правди герою зустрічаються кілери, юні бандити, російська мафія, смертники мексиканських наркокартелів і навіть Якудза.
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