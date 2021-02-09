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Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото

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Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 1

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне продає свій елітний особняк за 110 мільйонів доларів. Маєток має шість спалень і дев'ять ванних кімнат і розташований він у Північному Беверлі-Парку, одному з найексклюзивніших анклавів округу Лос-Анджелес.

Спочатку будинок був побудований в середземноморському стилі, після модернізації особняк став виглядати сучасніше. Так, тут є професійний кінотеатр, тренажерний зал і сигарна кімната з системою фільтрації повітря.

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Також на території є мальовничий сад, внутрішній двір з басейном, власний спа і гараж на вісім автомобілів. Крім того, Сталлоне має двоповерховий гостьовий будинок з двома ванними кімнатами і повністю обладнаною професійною кухнею.

А ось як виглядає розкішне житло у Беверлі-Хіллз:

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446878

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446879

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446880

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446881

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446882

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446883

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446884

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446885

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446886

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446887

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446888

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446890

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446891

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446892

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446893

Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото - фото 446889

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Джерело: insider
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