Сильвестр Сталлоне продає елітний будинок у Беверлі-Хіллз: фото

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне продає свій елітний особняк за 110 мільйонів доларів. Маєток має шість спалень і дев'ять ванних кімнат і розташований він у Північному Беверлі-Парку, одному з найексклюзивніших анклавів округу Лос-Анджелес.

Спочатку будинок був побудований в середземноморському стилі, після модернізації особняк став виглядати сучасніше. Так, тут є професійний кінотеатр, тренажерний зал і сигарна кімната з системою фільтрації повітря.

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Також на території є мальовничий сад, внутрішній двір з басейном, власний спа і гараж на вісім автомобілів. Крім того, Сталлоне має двоповерховий гостьовий будинок з двома ванними кімнатами і повністю обладнаною професійною кухнею.

А ось як виглядає розкішне житло у Беверлі-Хіллз:

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