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Подружжя перетворило занедбаний будинок у помешкання мрії: фото ДО та ПІСЛЯ

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Подружжя перетворило занедбаний будинок у помешкання мрії: фото ДО та ПІСЛЯ - фото 1

Модельєр Аманда Коттон разом зі своїм чоловіком Джессом купила закинутий будинок у британському місті Вотфорд і перетворила його в сімейне гніздечко своєї мрії. Фотографіями кардинальної трансформації жінка ділиться на сторінці в Instagram.

За словами жінки, будинок настільки заріс зовні, що вона навіть не могла собі уявити, наскільки він великий. Там є три спальні на першому поверсі, дві вітальні, невелика кухня, підсобне приміщення, а також окрема ванна і туалет Зараз вартість особняка перевалює за мільйон фунтів стерлінгів, хоча пара заплатила тоді за нього лише 670 тисяч фунтів стерлінгів.

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"Коли я вперше увійшла у цей будинок, в коридорі лежала мертва миша. Попередній господар жив там з шістьма собаками і у мене склалося таке враження, що він за ними взагалі не прибирав", – розповідає британка, додавши, що на ремонт пішло 9 місяців.

Перш за все подружжя поміняло дах і зробили перепланування – туалет перемістили під сходи і організували окрему гардеробну та підсобне приміщення. За оцінками Аманди, вони витратили на ремонт приблизно 250 тисяч фунтів стерлінгів.

І ось що вийшло у результаті:

Подружжя перетворило занедбаний будинок у помешкання мрії: фото ДО та ПІСЛЯ - фото 446205

Подружжя перетворило занедбаний будинок у помешкання мрії: фото ДО та ПІСЛЯ - фото 446206

Подружжя перетворило занедбаний будинок у помешкання мрії: фото ДО та ПІСЛЯ - фото 446207

Подружжя перетворило занедбаний будинок у помешкання мрії: фото ДО та ПІСЛЯ - фото 446208

Подружжя перетворило занедбаний будинок у помешкання мрії: фото ДО та ПІСЛЯ - фото 446209

Подружжя перетворило занедбаний будинок у помешкання мрії: фото ДО та ПІСЛЯ - фото 446210

Подружжя перетворило занедбаний будинок у помешкання мрії: фото ДО та ПІСЛЯ - фото 446211

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Джерело: thesun
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