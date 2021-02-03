Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото

Кожен, хто хоч раз серйозно замислювався над покупкою житла, стикався з доволі неординарними варіантами. Тож не дивно, що в мережі вирішили звернути увагу на справді шалені будинки, які продають у США.

Компанія Zillow займається продажем нерухомості в інтернеті і є базою даних понад 110 мільйонів американських будинків на продаж та в оренду.

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Тож не дивно, що сервіс має ще й шанувальників в Instagram, де з'явилась окрема сторінка Zillow Gone Wild (Zillow сходить з розуму). Тут користувачі діляться найдивнішими та найцікавішими варіантами домівок, які точно змусять затримати погляд та викликають чимало питань до архітекторів і дизайнерів. Готові побачитись щось справді незвичайне?

Джерело всіх фото: instagram.com/zillowgonewild

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