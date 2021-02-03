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Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото

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Шалені будинки на продаж - фото 1
Шалені будинки на продаж / Bored Panda

Кожен, хто хоч раз серйозно замислювався над покупкою житла, стикався з доволі неординарними варіантами. Тож не дивно, що в мережі вирішили звернути увагу на справді шалені будинки, які продають у США.

Компанія Zillow займається продажем нерухомості в інтернеті і є базою даних понад 110 мільйонів американських будинків на продаж та в оренду.

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Тож не дивно, що сервіс має ще й шанувальників в Instagram, де з'явилась окрема сторінка Zillow Gone Wild (Zillow сходить з розуму). Тут користувачі діляться найдивнішими та найцікавішими варіантами домівок, які точно змусять затримати погляд та викликають чимало питань до архітекторів і дизайнерів. Готові побачитись щось справді незвичайне?

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446128

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446129

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Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446131

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446132

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446133

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446134

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446135

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446136

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446137

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446138

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446139

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446140

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446141

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446142

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446143

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446144

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446145

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446146

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446147

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446148

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446149

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446150

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446151

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446152

Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото - фото 446153

Джерело всіх фото: instagram.com/zillowgonewild

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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