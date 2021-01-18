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Сильвестр Сталлоне поділився рідкісним знімком з дружиною і трьома дочками

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Сильвестр Сталлоне - фото 1
Сильвестр Сталлоне / instagram

Легендарний американський актор Сильвестр Сталлоне порадував шанувальників на сторінці в Instagram яскравим сімейним фото. Кінозірка разом з дружиною Флавін уже 23 роки. Вони одружені з 17 травня 1997 року.

Так, Сильвестр Сталлоне показав, як проводить вільний час з рідними. Артист разом з дружиною, актрисою і моделлю Дженніфер Флавін і трьома дочками – 24-річною Софією, 22-річною Сістін і 18-річною Скарлет влаштував морську прогулянку на яхті.

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"Сімейна прогулянка", – підписав кадр знаменитість.

Сильвестр Сталлоне поділився рідкісним знімком з дружиною і трьома дочками - фото 443595

Сильвестр Сталлоне поділився рідкісним знімком з дружиною і трьома дочками - фото 443596

Сильвестр Сталлоне поділився рідкісним знімком з дружиною і трьома дочками - фото 443594

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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