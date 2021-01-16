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"Я боялася допустити помилки": Кейт Вінслет розповіла про життя після Титаніка

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Кейт Вінслет розповіла про часи після зйомок Титаніка - фото 1
Кейт Вінслет розповіла про часи після зйомок Титаніка

Кейт Вінслет важко переживала славу, що звалилися на неї після виходу на екрани "Титаніка" Джеймса Кемерона у 1997 році. Про це британська актриса розповіла у подкасті WTF стендап-коміка Марка Мерона.

Вінслет зізналася, що не була готова до прискіпливої ​​уваги преси, а критика з боку журналістів не найкраще вплинула на її психологічний стан.

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"Після виходу "Титаніка" я відразу перейшла у режим самозахисту. Це тривало день за днем, з ранку до вечора. Мене наче розглядали під лупою, багато критикували, а британська преса ставилася до мене досить недоброзичливо", – зізналася актриса.

Зірка поділилася, що їй здавалося, ніби ЗМІ з неї знущаються.

"Я пам'ятаю, як постійно думала: "Це жахливо, сподіваюся, це скоро пройде". Це пройшло, але я усвідомила, що якщо це і була слава, то я безумовно не була до неї готова", – говорить у подкасті Вінслет.

Саме тому після "Титаніка" Кейт Вінслет перестала брати участь у великих кінопроєктах і з'являється винятково у нішевих інді-фільмах, "відточуючи свою майстерність".

"Я продовжувала вчитися грати та відчувала, що не готова до великих голлівудських робіт. Я боялася допустити помилки та провалитися, я хотіла якомога довше залишатися у бізнесі. Я стратегічно приділяла багато уваги дрібницям і намагалася трохи краще зрозуміти ремесло та зберегти певний рівень конфіденційності та гідності", – розповіла вона.

Кейт Вінслет додала, що просто намагалася жити своїм життям. І лише через певний час їй вдалося подолати свої страхи та знову зніматися у великих проєктах.

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Джерело: wtfpod
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