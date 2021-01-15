Бен Аффлек розповів про проблеми з алкоголізмом під час зйомок Ліги справедливості

Бен Аффлек узяв участь у записі подкасту The Hollywood Reporter. У ньому він розповів, що в період зйомок фільму Зака ​​Снайдера "Ліга справедливості" у 2016 році він зіткнувся з серйозними проблемами з алкоголем.

Актор зізнався, що почав зловживати спиртними напоями під час знімання фільму "Ліга справедливості". Він додав, що складно було протистояти алкоголю та зізнатися собі, що проблема дійсно є.

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"Я тверезий протягом уже деякого часу і почуваюся дуже добре. Настільки здоровим, наскільки можу. І процес лікування від алкоголізму був по-справжньому повчальним", – зауважив Аффлек.

"Якби ви знали, скільки акторів, режисерів і сценаристів були алкоголіками або мали інші пристрасті – я маю на увазі, для Голлівуду це звичайна справа. Я працював з акторами, які приходили на знімальний майданчик п'яними! Але я так не робив. Я пив на самоті у своїй вітальні та просто втрачав свідомість з віскі у руці", – додав актор.

Також Бен Аффлек зізнався, що вирішив грати Бетмена заради своїх дітей. Він одягав його костюм на день народження сина.

Нагадаємо, що цьогоріч HBO Max планує випустити режисерську версію "Ліги справедливості". Перші кадри стрічки Зак Снайдер показав ще минулого літа. Також відомо, що Бен Аффлек ще раз повернеться до образу Бетмена у сольному фільмі про Флеша, який зніме режисер горору "Воно" Андрес Мускетті.

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