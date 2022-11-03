Сильна медитація на гроші: Оля Цибульська розвеселила новим відео

Співачка Оля Цибульська потішила новим осіннім відео, поділившись "медитацією" для покращення фінансового стану. У зірки все в порядку з почуттям гумору, тому свіжий ролик припав до душі шанувальникам.

36-річна українська співачка Оля Цибульська активно займається волонтерством в Україні з перших днів повномасштабної війни. Зірка також продовжує ділитись своїми думками та життя на сторінці в інстаграмі, де має понад 785 тисяч підписників. А нещодавно Оля поділилась з прихильниками "сильною медитацією на гроші".

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Цибульська зняла кумедне відео у парку, де прикладає листочок до лоба та робить "ангелика" на всипаній листям траві, закликаючи уявити, що так купаються у багатстві.

Ну що, допомогло? І мені ні, тому руки в ноги і вйо! Усе вийде, тримайся, – зауважила вона після такого складного ритуалу.

Шанувальники оцінили почуття гумору зірки, засипавши її кумедними коментарями та залишивши понад 3 тисячі вподобайок на ролику.

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