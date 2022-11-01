"Либиться мудак": Тіна Кароль розповіла про сепаратиста в аеропорту

Співачка Тіна Кароль розповіла про інцидент з проросійським працівником аеропорту, через який спізнилась на літак. Чоловік не приховував свою позицію та неабияк розгнівав зірку

Популярна українська співачка Тіна Кароль активно займається не лише благодійною музичною діяльністю, а й часто ділиться з прихильниками своїми думками та переживаннями у власному телеграм-каналі. Нещодавно зірка розповіла про неприємну зустріч з проросійським персоналом в одному із аеропортів.

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Ситуація бордінг контроль Впевнена, що я не одна така і у всіх є чим поділитись. Та сьогоднішня ситуація ввігнала мене в ступор та сльози. Читаю новини про ракетні удари, про світло та воду, – злість та біль. Підходжу до бордінг контролю. І яка ж падлюка попалась сепаратистська мені. Затримав на стикуванні рейсу. Його питання, хробак, "Ви куди летите, що збираєтесь робити в Європі, а що потім, а потім в расею?". І либиться мудак… "Слава Україні", – я йому. Біжу зла, матюкаюсь. Літака нема, вилетів без нас, – поділилась Кароль.

Після цього співачка побачила, як навколо вже монтують новорічні прикраси, і від цього усвідомлення розплакалась.

В нас будуть свої новорічні вогні – найкращі, – наголосила виконавиця і додала, що вже чекає смерті кремлівського диктатора, який розв'язав війну в Україні.

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