Чому потрібно щодня їсти хурму: корисні властивості цього фрукта

Ще кілька десятків років тому хурма вважалася для багатьох українців фруктом екзотичним. Сьогодні ж її популярність навіть пішла на спад, але абсолютно марно. Фахівці нагадали про корисні властивості цього дуже смачного фрукта, якими не слід нехтувати!

Хурма насичена органічними кислотами, включаючи яблучну, які корисні для нашого здоров'я. У ній багато кальцію, фосфору, магнію, пектину та дубильних речовин. Цей фрукт містить вітамін С і каротин, причому їх рівень не поступається показникам цитрусових. Хурма на 20% складається з корисних для нашого здоров'я фруктових різновидів цукру, але діабетикам її не рекомендують.

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Мало хто знає, що хурма має рекордний термін зберігання. Якщо ви будете тримати її у відділенні для фруктів у холодильнику, то вона збереже всі свої корисні властивості протягом 4 місяців. Якщо температура зберігання вища, то хурма швидко перезріє.

Відзначимо, що вживати її можна і в свіжому, і в замороженому, і навіть у сушеному вигляді. Втім, пам'ятайте про те, що сушена хурма містить втричі більше цукру, ніж свіжа.

Хурму можна зберігати до чотирьох місяців

Хурму можна використовувати для приготування смачного варення, цукатів, сиропу, начинки для пиріжків та навіть для домашнього вина. Фрукт чудово насичує, оскільки містить багато клітковини. Це відмінний продукт харчування для жертв колітів, холециститів і гастритів.

Хтось скаже, що у хурми неприємний в'язкий ефект. По-перше, існують сорти, які подібної дії не мають, наприклад, корольок. По-друге, якщо ви потримайте плоди хурми 12 годин у теплій воді, то інтенсивність дубильних речовин, які і в'яжуть рот, значно знизиться.

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