Ці смачні та корисні продукти подарують вам здоровий і міцний сон

Експерти в області здорового харчування назвали несподівані продукти, які потрібно їсти перед сном, якщо ви хочете виспатися. Крім того, вони назвали ті продукти, які не бажано їсти у вечірній час.

Статистика свідчить про те, що з безсонням стикається кожна третя людина, а велика частина дорослого населення не отримує рекомендованих 8 годин сну. Однією з причин низької якості відпочинку вночі може бути наше харчування, особливо напередодні відходу у ліжко. Експерти в області здорового харчування з Великобританії дали рекомендації про те, які продукти слід вживати перед сном, а від яких необхідно відмовитися.

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Що можна їсти перед сном?

Наприклад, банани, насичені магнієм, є м'язовим релаксантом, а також багаті на серотонін і мелатонін, які викликають сонливість. Також для швидшого занурення у сон корисний мед, який містить глюкозу. Він повідомляє нашому мозку про необхідність вимкнути орексин – хімічну речовину, яка стимулює неспання.

Мигдаль містить триптофан і магній, що сприяють натуральному уповільненню роботи м'язів і нервів, а також стабілізації серцевого ритму. Овес надає допомогу у виробленні інсуліну і збільшенні рівня цукру в крові природним чином. Також він багатий мелатоніном. Також рекомендують попоїсти індичку, яка багата триптофаном, що викликає сонливість.

Перед сном можна з'їсти банан

Що не можна їсти перед сном?

Ні в якому разі не вживайте перед сном алкоголь заради швидшого засипання, оскільки він порушує нормальне чергування швидких і повільних фаз сну, через що на ранок ви прокидаєтеся з відчуттям розбитості. Відмовтеся від гострої їжі, що напружує шлунок і кишківник, адже вона містить капсаїцин, що змінює температуру тіла.

Не кращим вибором будуть жирні продукти, які напружують травну систему та викликають виділення великої кількості шлункового соку, а також кави, яка має стимулюючу дію. А також тверді сорти сиру і перероблене м'ясо, які містять високий рівень амінокислоти тираміну, яка змушує мозок виділяти хімічну речовину, що викликає відчуття пробудження.

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