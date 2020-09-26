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Коронавірус Карантин 1 вересня

Експерти розповіли, чи можна користуватися смартфоном під час зарядки

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Зарядка смартфона - фото 1
Зарядка смартфона / deep-review

Фахівці не рекомендують під час розмови телефоном використовувати інтернет або заряджати пристрій. Такі дії призводять до надмірного нагрівання смартфона і як наслідок гаджет раніше вийде з ладу.

Відзначимо, що фахівці прийшли до такого висновку, провівши ряд тестів, заміряючи температуру поверхні смартфона. З'ясувалося, що в спокійному стані температура склала +23 градуси. Але після користування смартфоном протягом 30 хвилин температура задньої кришки підвищилася до 32 градусів.

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При цьому якщо включити відео з мережі (або запустити браузер) і при цьому розмовляти телефоном, температура доходить до 40 градусів і повільно починає рости. Також смартфон сильно гріється, якщо при зарядці від мережі продовжувати говорити телефоном.

Експерти підкреслили, що рекомендована температура акумулятора не має перевищувати 60 градусів. Пояснимо, що смартфон нагрівається з кількох причин: дисплей, мікросхеми всередині і акумулятор. При цьому, чим вище температура, тим швидше відбувається знос деталей і батареї.

Експерти розповіли, чи можна користуватися смартфоном під час зарядки - фото 427453

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Джерело: gsminfo
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