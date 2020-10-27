Рейтинг додатків, які найчастіше слідкують за користувачами

Ці додатки збирають найбільше інформації про вас

Ні для кого не секрет, що великі компанії збирають всілякі дані про користувачів, щоб рекомендувати їм персоналізований контент і, звичайно ж, релевантну рекламу. Аналітики компанії Clario, що спеціалізується на кібербезпеці, опублікували рейтинг додатків, які знають найбільше особистої інформації.

Аналітики Clario враховували не дані cookie, які використовуються додатками та сайтами для надання цільової реклами, а реальну інформацію, яку розробники знають або хочуть знати про користувачів.

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Це вік, стать, ім'я, сексуальна орієнтація, релігійні уподобання, домашня адреса, улюблені місця, хобі, посада на роботі, зарплата і навіть фізичні дані на зразок ваги, зросту й інформації про здоров'я.

Як з'ясувалося, найбільше інформації про користувачів збирає Facebook. Соціальна мережа Марка Цукерберга збирає 70,59% персональних даних. Виняток – фізіологічні показники, фінансові та деякі інші дані. На другому місці розташовується Instagram з 58,82%, а на третьому – популярний сервіс знайомств Tinder з 55,88%.

Дивно, але з усіх сервісів Google у рейтинг потрапили тільки "Карти" з 20,59%. Навіть Ikea і Netflix знають про користувачів більше – 23,53% і 26,47% відповідно.

Ми ж рекомендуємо обережніше ставитися до дозволів, які ви даєте тим чи іншим додаткам. Це дозволить мінімізувати збір персональних даних!

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