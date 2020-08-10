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Shy – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із новою зіркою
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Проєкт Українська пісня / Ukrainian Song Project у 2020 році відбудеться в онлайн-режимі у зв'язку з карантинними обмеженнями, але це не позбавить нас музичного свята. Однією з претендентів на перемогу стала співачка Shy. Знайомтесь!
Співачка Shy (Олександра Карягіна) – не зовсім новачок в українському шоу-бізнесі, адже вона знайома українцям завдяки участі у 8-му сезоні Х-Фактора. В активі талановитої дівчини вже є колаборації з топовими артистами, але ми впевнені, що попереду її чекає широке визнання.
Тут більше: У якому форматі відбудеться Українська пісня 2020
Творчий шлях співачки Shy почався з жанру бардівської музики і участі в різних фестивалях авторських пісень. Той період задав вектор розвитку творчості майбутньої артистки, зародивши в ній любов до поезії і смислового наповнення композицій.
У 2014 році Саша закінчила Донецький національний університет за фахом філологині англійської та німецької мов (до слова, викладання англійської і сьогодні є одним з її хобі). Водночас дівчина грала в кавер-бенді, створеним разом з Юрієм Самовіловим (фіналіст шоу Голос Країни 10, інді-музикант і автор пісень). Звичний хід подій порушили військові дії на Донбасі і співачка на деякий час відійшла від творчості.
"Найбільше мені не хотілося залишатися в стороні, хотілося бути причетною до вирішення проблеми. Я заповнила анкету в Міжнародний комітет Червоного Хреста, який з'явився в Україні з початком нестабільної ситуації, пройшла співбесіду і стала частиною великої гуманітарної місії на Донбасі на півтора року. Зараз розумію, цей період був найскладнішим в моєму житті: як емоційно, так і фізично. Я займалася практично всім – від надання продовольчої допомоги переселенцям до пошуку зниклих безвісти солдатів і цивільних", – ділиться Shy.
Тільки через два роки після початку війни Олександра знову захотіла повернутися до музики. Так і почалася її історія в рамках проєкту Х-Фактор.
Втім, участь в шоу не принесла очікуваних результатів, тому співачка вирішила спробувати себе в ролі вуличної музикантки – щоб виступати і бути почутою. Shy і сьогодні відзначає, що досвід виступів на міських вулицях залишається для неї дуже цінним.
З настанням літа я хочу знову співати на вулицях Києва. Думаю, будь-який сценічний досвід, вуличний в тому числі, позначається на розвитку музиканта. Адже це – спілкування і обмін енергією з публікою, – ділиться Shy.
У 2018 році за підтримки співачки Maruv і саундпродюсера Boosin Shy артистка випустила дебютний мініальбом "Loading". Однак широка публіка дізналася про Shy трохи пізніше – після релізу спільного треку з Pianoбой "Цiлуй мене" (2019). Цікаво, що з Дмитром Шуровим Саша познайомилася роком раніше у рамках шоу Х-Фактор.
Shy не має музичної освіти, проте це не заважає співачці під час виступів грати на укулеле. Також вона самостійно вчиться грати на гітарі та освоює синтезатор.
У травні цього року співачка представила мініальбом "Легiт", у якому вона продовжує тенденцію створення смарт-поп музики. Shy називає себе сучасним бардом, адже поезія і образність пісень відіграє для виконавиці не меншу роль, ніж музичне оформлення. Поетичність – рідкісний атрибут поп-музики в класичному її розумінні, однак Shy майстерно вдається поєднувати у своїй творчості дві настільки полярні складові.
Назва альбому обрана не випадково. "Легiт" – визначальна характеристика не тільки для нового релізу, а й для концепції звучання співачки в цілому. У музиці Shy немає місця складним, перевантаженим аранжуванням. Співачка виконує щирі милозвучні балади, для яких особливо характерним є ніжний і романтичний флер.
У пісні я завжди намагаюся передати стан світлого смутку. Вона може бути про що або про кого завгодно, але це те почуття, яке робить людину особливо доброю, – коментує співачка.
Втім, легкість в музиці не заважає Shy зачіпати в своїй творчості найважливіші суспільні проблеми. Раніше в колаборації з режисером Юрієм Двіжоном співачка представила зворушливу відеороботу на соціальну тематику. У кліпі на трек "Повернись" тандем торкнувся проблеми дітей, яким доводиться дорослішати без батьків. Відео вийшло напередодні всесвітнього дня молитви за сиріт.
Це не перша робота Shy і Двіжона з соціальним підтекстом. Їй передував кліп на трек "Ти мовчиш", який зачіпає проблему соціалізації людей з порушеннями слуху.
Бажаємо Олександрі успіху в Українській пісні!
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