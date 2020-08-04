Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві

Акустика від рокерів-розбишак, непередбачувані підопічні Влада Троїцького, соул у виконанні бандури та найліричніший хіп-хопер родом із Казахстану — зібрали лише ті серпневі концерти, які в жодному разі не варто пропускати.

Концерти під час карантину проходять із дотриманням усіх правил та вимог, тож шанувальники музики можуть насолоджуватись улюбленими хітами разом з улюбленими виконавцями.

Концерт Dakh Daughters

Коли: 4 та 5 серпня

4 та 5 серпня Де відбудеться: Всі. Свої Тераса

На нас чекають цілих два, не схожі один на одного театрально-музичних перформанси від семи різноголосих дівчат-сирен та їхнього оркестру.

Квартирник Сергія Бабкіна

Коли: 6 серпня

6 серпня Де відбудеться: Всі. Свої Тераса

Спілкування зі слухачами й атмосферу посиденьок на кухні з гітарою обіцяє на серпневому концерті Сергій Бабкін. Це буде душевний квартирник зі спонтанним вибором пісень та живим спілкуванням, за яким ми так скучили на карантині.

Вертикальний концерт Pianoбой

Коли: 8 серпня

8 серпня Де відбудеться: готель "Братислава"

Дмитро Шуров та його гурт поповнив список українських артистів, що вдалися до вертикальних концертів. Це найбільш безпечний для відвідувачів формат, коли вони підспівують кумиру на балконах готельних номерів, а самі музиканти тішать музикою на даху ресторану, який спеціально до них повернутий.

Концерт Rozhden

Коли: 14 серпня

14 серпня Де відбудеться: Всі. Свої Тераса

14 серпня романтичний одесит Рожден Анусі виконуватиме свої відверті глибокі пісні для українських прихильниць на літній терасі. Співак не так уже й часто дає концерти в столиці, а отже, цей виступ точно не варто пропускати.

Концерт Jah Khalib

Коли: 18 серпня

18 серпня Де відбудеться: Osocor Residence

Хіп-хопер методист, який вражає своїм неординарним музичним баченням. Знаменитий хітмейкер, чиї пісні розривають чарти та набирають мільйони прослуховувань. Його щільний гастрольний графік розписаний на місяці вперед, однак він знайшов час для Києва, що став йому рідним. 18 серпня Баха з нами на стильній і затишній локації української столиці – Osocor Residence.

Концерт KRUTЬ

Коли : 19 серпня

: 19 серпня Де відбудеться: Всі. Свої Тераса

Відкриття цьогорічного нацвідбору на Євробачення 2020 – чарівна бандуристка Марина Круть потішить своїм чуттєвим вокалом та соулом на українському народному інструменті. Її мініплиту "ARCHE" високо оцінили критики та слухачі. Послухати, як звучать композиції з неї наживо, ми матимемо змогу 19 серпня.

Концерт Крихітка

Коли: 21 серпня

21 серпня Де відбудеться: ЮБК (Труханів острів)

Знаменитий український гурт на чолі із фронтвумен Кашею Сальцовою виступає вкрай рідко. 21 серпня гурт проведе особливу церемонію прощання з таким дивним та неочікуваним літом на найбільш мальовничій київській локації – ЮБК.

Акустичний концерт O.Torvald

Коли: 21 серпня

21 серпня Де відбудеться: Арт-завод "Платформа"

Шалені рокери вже відіграли гучний вертикальний концерт у готелі "Братислава" Далі більше – Женя Галич і його музиканти зазвучать романтично та акустично. Локація теж атмосферна – Арт-завод "Платформа". А насолоджуватися музикою можна просто лежачи із коктейлем у шезлонзі. Гарного відпочинку!

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