На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
- 12
Акустика від рокерів-розбишак, непередбачувані підопічні Влада Троїцького, соул у виконанні бандури та найліричніший хіп-хопер родом із Казахстану — зібрали лише ті серпневі концерти, які в жодному разі не варто пропускати.
Концерти під час карантину проходять із дотриманням усіх правил та вимог, тож шанувальники музики можуть насолоджуватись улюбленими хітами разом з улюбленими виконавцями.
Концерт Dakh Daughters
- Коли: 4 та 5 серпня
- Де відбудеться: Всі. Свої Тераса
На нас чекають цілих два, не схожі один на одного театрально-музичних перформанси від семи різноголосих дівчат-сирен та їхнього оркестру.
Квартирник Сергія Бабкіна
- Коли: 6 серпня
- Де відбудеться: Всі. Свої Тераса
Спілкування зі слухачами й атмосферу посиденьок на кухні з гітарою обіцяє на серпневому концерті Сергій Бабкін. Це буде душевний квартирник зі спонтанним вибором пісень та живим спілкуванням, за яким ми так скучили на карантині.
Вертикальний концерт Pianoбой
- Коли: 8 серпня
- Де відбудеться: готель "Братислава"
Дмитро Шуров та його гурт поповнив список українських артистів, що вдалися до вертикальних концертів. Це найбільш безпечний для відвідувачів формат, коли вони підспівують кумиру на балконах готельних номерів, а самі музиканти тішать музикою на даху ресторану, який спеціально до них повернутий.
Концерт Rozhden
- Коли: 14 серпня
- Де відбудеться: Всі. Свої Тераса
14 серпня романтичний одесит Рожден Анусі виконуватиме свої відверті глибокі пісні для українських прихильниць на літній терасі. Співак не так уже й часто дає концерти в столиці, а отже, цей виступ точно не варто пропускати.
Концерт Jah Khalib
- Коли: 18 серпня
- Де відбудеться: Osocor Residence
Хіп-хопер методист, який вражає своїм неординарним музичним баченням. Знаменитий хітмейкер, чиї пісні розривають чарти та набирають мільйони прослуховувань. Його щільний гастрольний графік розписаний на місяці вперед, однак він знайшов час для Києва, що став йому рідним. 18 серпня Баха з нами на стильній і затишній локації української столиці – Osocor Residence.
Концерт KRUTЬ
- Коли: 19 серпня
- Де відбудеться: Всі. Свої Тераса
Відкриття цьогорічного нацвідбору на Євробачення 2020 – чарівна бандуристка Марина Круть потішить своїм чуттєвим вокалом та соулом на українському народному інструменті. Її мініплиту "ARCHE" високо оцінили критики та слухачі. Послухати, як звучать композиції з неї наживо, ми матимемо змогу 19 серпня.
Концерт Крихітка
- Коли: 21 серпня
- Де відбудеться: ЮБК (Труханів острів)
Знаменитий український гурт на чолі із фронтвумен Кашею Сальцовою виступає вкрай рідко. 21 серпня гурт проведе особливу церемонію прощання з таким дивним та неочікуваним літом на найбільш мальовничій київській локації – ЮБК.
Акустичний концерт O.Torvald
- Коли: 21 серпня
- Де відбудеться: Арт-завод "Платформа"
Шалені рокери вже відіграли гучний вертикальний концерт у готелі "Братислава" Далі більше – Женя Галич і його музиканти зазвучать романтично та акустично. Локація теж атмосферна – Арт-завод "Платформа". А насолоджуватися музикою можна просто лежачи із коктейлем у шезлонзі. Гарного відпочинку!
Слухайте також: alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу
-
16:42Герої носять маски: канал CW випустив постери, які нагадують про захист під час COVID-19
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
16:20Дженніфер Лопес вразила зовнішнім виглядом без макіяжу
-
16:13В Англії футболістам заборонили кашляти на суддів і суперників
-
15:56Футболісти Ман Сіті оригінально привітали SpaceX з приземленням
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:43Як виглядатиме станція метро на Виноградар: візуалізація сучасної підземки
-
15:31Просто надрукував на принтері: американець придбав Porsche 911 за підробним чеком
-
15:245 жіночих професій, які негативно впливають на здоров'я
-
15:15Блогерка відтворює кадри з улюблених фільмів, шукаючи відповідні локації по світу: фото
-
14:48Медики розповіли, як правильно відмовитися від м'яса
-
14:32Рейтинг найпотужніших смартфонів липня за версією AnTuTu
-
14:16У новому трейлері відеоігри Call of Duty: Warzone показали вибух Донбас Арени: відео
-
13:49Світлана Лобода повністю оголилася на камеру: інтимне фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:21Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото
-
12:48Дослідники з'ясували, на скільки збільшився робочий день під час карантину
-
12:20З'явився сайт, де можна дивитися на вид з вікна у будь-якому місті світу
-
11:47Настя Каменських отримала Золоту кнопку YouTube
-
11:20Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів
-
11:05Картинки з Днем ангела Марії 2020: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
-
10:51Як ремонтувати вм'ятини на авто своїми руками: новий хіт мережі (відео)
-
10:33Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020
-
10:22Журналісти розсекретили кличку лабрадора, якого завели принц Гаррі і Меган Маркл
-
09:47У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
13:21Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото
-
11:20Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня
-
07:15Погода в Україні 4 серпня: спека повертається
- 03 серпня
-
21:14Секс на пляжі: все, що варто знати про райську насолоду
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
17:01Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
-
14:24ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун
-
12:25alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу: прем'єра нових треків
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
07:19Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 02 серпня
-
21:53Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня
-
08:333 плюси розумного вживання кави щодня