Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві

  • 12
Фото: pexels - фото 1
Фото: pexels

Акустика від рокерів-розбишак, непередбачувані підопічні Влада Троїцького, соул у виконанні бандури та найліричніший хіп-хопер родом із Казахстану — зібрали лише ті серпневі концерти, які в жодному разі не варто пропускати.

Концерти під час карантину проходять із дотриманням усіх правил та вимог, тож шанувальники музики можуть насолоджуватись улюбленими хітами разом з улюбленими виконавцями.

Концерт Dakh Daughters

  • Коли: 4 та 5 серпня
  • Де відбудеться: Всі. Свої Тераса

На нас чекають цілих два, не схожі один на одного театрально-музичних перформанси від семи різноголосих дівчат-сирен та їхнього оркестру.

Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві - фото 419193
Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві - фото 419192

Квартирник Сергія Бабкіна

  • Коли: 6 серпня
  • Де відбудеться: Всі. Свої Тераса

Спілкування зі слухачами й атмосферу посиденьок на кухні з гітарою обіцяє на серпневому концерті Сергій Бабкін. Це буде душевний квартирник зі спонтанним вибором пісень та живим спілкуванням, за яким ми так скучили на карантині.

Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві - фото 419194

Вертикальний концерт Pianoбой

  • Коли: 8 серпня
  • Де відбудеться: готель "Братислава"

Дмитро Шуров та його гурт поповнив список українських артистів, що вдалися до вертикальних концертів. Це найбільш безпечний для відвідувачів формат, коли вони підспівують кумиру на балконах готельних номерів, а самі музиканти тішать музикою на даху ресторану, який спеціально до них повернутий.

Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві - фото 419195

Концерт Rozhden

  • Коли: 14 серпня
  • Де відбудеться: Всі. Свої Тераса

14 серпня романтичний одесит Рожден Анусі виконуватиме свої відверті глибокі пісні для українських прихильниць на літній терасі. Співак не так уже й часто дає концерти в столиці, а отже, цей виступ точно не варто пропускати.

Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві - фото 419197

Концерт Jah Khalib

  • Коли: 18 серпня
  • Де відбудеться: Osocor Residence

Хіп-хопер методист, який вражає своїм неординарним музичним баченням. Знаменитий хітмейкер, чиї пісні розривають чарти та набирають мільйони прослуховувань. Його щільний гастрольний графік розписаний на місяці вперед, однак він знайшов час для Києва, що став йому рідним. 18 серпня Баха з нами на стильній і затишній локації української столиці – Osocor Residence.

Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві - фото 419198

Концерт KRUTЬ

  • Коли: 19 серпня
  • Де відбудеться: Всі. Свої Тераса

Відкриття цьогорічного нацвідбору на Євробачення 2020 – чарівна бандуристка Марина Круть потішить своїм чуттєвим вокалом та соулом на українському народному інструменті. Її мініплиту "ARCHE" високо оцінили критики та слухачі. Послухати, як звучать композиції з неї наживо, ми матимемо змогу 19 серпня.

Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві - фото 419202

Концерт Крихітка

  • Коли: 21 серпня
  • Де відбудеться: ЮБК (Труханів острів)

Знаменитий український гурт на чолі із фронтвумен Кашею Сальцовою виступає вкрай рідко. 21 серпня гурт проведе особливу церемонію прощання з таким дивним та неочікуваним літом на найбільш мальовничій київській локації – ЮБК.

Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві - фото 419203

Акустичний концерт O.Torvald

  • Коли: 21 серпня
  • Де відбудеться: Арт-завод "Платформа"

Шалені рокери вже відіграли гучний вертикальний концерт у готелі "Братислава" Далі більше – Женя Галич і його музиканти зазвучать романтично та акустично. Локація теж атмосферна – Арт-завод "Платформа". А насолоджуватися музикою можна просто лежачи із коктейлем у шезлонзі. Гарного відпочинку!

Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві - фото 419206

Слухайте також: alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • 30 липня, 14:12
  • 154
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 860
Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
  • 31 липня, 15:18
  • 354
Загрузка...
Новини