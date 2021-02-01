Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення

Інколи хочеться бути готовим до сюрпризів долі, у такі випадки навіть розважальний тест може допомогти. Достатньо просто обрати одну з культ, яка припала найбільше до душі, та отримати своє передбачення.

Щоб отримати пророцтво на найближчий час, потрібно вибрати кулю на зображенні, яка найбільше сподобалась. Саме її номер вкаже на передбачення саме для вас.

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Куля № 1. Останнім часом вам справді бракує часу на природі, а не в чотирьох стінах. Тому трішки свіжого повітря та сонця точно не будуть зайвими. Спробуйте ввести за звичку хоча б кілька разів у тиждень знаходити час для коротких прогулянок. Можна наодинці, можна з музикою, адже це дозволить позбутись зайвих думок.

Куля №2. Не бійтесь, що ваші думки не збігаються з думками інших. Деякі ваші погляди відрізняються від тих, до яких звикло оточення, але це не причина картати себе чи когось іншого. У будь-якій ситуації можливі розбіжності в позиціях, але це не означає, що дві сторони помиляються. Інколи варто все ж дослухатись до свого я.



Куля №3. Якщо зараз у вашому житті надто чимало питань, то, можливо, варто все ж попросити пораду у того, хто викликає у вас захват і має вдосталь досвіду. Це нормально дослухатись до думки людей, адже дозволить побачити ситуацію з різних ракурсів, а також розв'язати проблеми, які давно не дають спокійно дихати.

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