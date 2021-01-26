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Психологічний тест: оберіть тварину та отримайте послання
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Цей легкий тест у картинці дозволить отримати послання або пораду, яка зараз буде не зайвою. Просто оберіть тварину, яка вам найбільше сподобалась.
У кожного у житті бувають періоди, коли добра порада буде не зайвою. Звісно ж, краще звертатись за нею до близьких людей чи спеціалістів, але навіть цей розважальний тест дозволить трішки краще себе зрозуміти та наблизитись до розв'язання проблем. Для цього просто оберіть тварину на зображенні та прочитайте розшифровку нижче.
І ще: Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
- Олень. Якщо ви шукаєте спосіб розв'язання проблем, то він ховається у вашому досвіді. Ви встигли побувати у різних ситуаціях, тож мудрості вам не бракує. Тож спробуйте розібратись у собі, розпрощатись зі старими граблями, а також припинити повторювати помилки, які змушують почуватись погано.
- Сова. Якщо ви обрали цей варіант відповіді, то вам пора рухатись вперед. Але для цього потрібно звільнити місце для чогось нового, тож час прощатись з тим, що заважає рости. Розширення світогляду, свіжі враження, навіть прибирання вдома дозволить зрозуміти, що варто викинути з життя, а що внести.
- Баран. Якщо саме це зображення вам припало до душі найбільше, то зараз у вашому житті дуже багато стресу. Ви зробили стільки всього, що просто необхідно нарешті взяти перерву для відпочинку. Тому знайдіть спосіб виділити день чи два для максимального спокою, без турбот, без справ і всього, що може приносити не найкращі емоції. Це дозволить ясніше мислити та швидше йти вперед.
Читайте також: Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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