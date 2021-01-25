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Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь

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Тест: інтуїція чи холодний розум - фото 1
Тест: інтуїція чи холодний розум

Навіть легкий розважальний тест допоможе більшу дізнатись про себе. Цього разу достатньо подивитись та зображення, щоб зрозуміти, чим насправді ви найбільше керуєтесь у житті – інтуїцією чи розумом.

Щоб визначити, до чого ви найбільше прислухаєтесь під час різних життєвих обставин, потрібно подивитись на картинки та визначити, що ви побачили перш за все. Під зображенням можна знайти розшифровку кожного з варіантів.

І ще: Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час

Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь - фото 444722
  • Ваза з квітами. Якщо цей варіант був першим, який ви побачили, то ви володієте аналітичним розумом. Тому намагається контролювати все, що тільки можна. Через це виникають проблеми з прийняттям рішень. Вам не подобається, коли люди щось спонтанно роблять, адже це змінює ваші плани. До того ж, неможливо завжди все прорахувати і будь-які провали боляче вдаряють по вашій самооцінці. Але любов аналізувати допомагає досягати успіхів.
  • Дівчина. Якщо ви вибрали цей варіант, то особливо покладаєтесь на інтуїцію. Ви відчуваєте, коли та що краще зробити, хоч рідко не можете пояснити, чому та навіщо. Тому часто оточення не надто добре розуміє ваші вчинки, але вам вдається з будь-якої ситуації знаходити оригінальний вихід.
  • Яблуко. Цей варіант відповіді обирають дуже незвичайні люди, які володіють уміння збалансовувати все. Ви прислуховуєтесь до свого внутрішнього голосу, але й не забуваєте, що фінальне рішення за розумом. Таке гармонійне поєднання дозволяє бути водночас і своїм серед людей, і найкращим серед лідерів. Ви завжди підтримаєте і поділитесь цінною порадою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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