Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман

Вважається, що справжні гурмани повинні розбиратись не лише у стравах, а й у смаках сирів та вина. Перевір, чи можна тебе назвати гурманом у дуже простому тесті. Просте обери сир на зображенні та прочитай розшифровку.

Кожна людина має власні смаки щодо їжі, тому не дивно, що смаколики можуть вражати своєю різноманітністю. Але точно відомо одне: справжні гурмани обов'язково знаються на сирах та вині. Цей легкий тест у картинці дозволить дізнатись, наскільки ти серйозний поціновувач їжі. Достатньо просто обрати сир, який найбільше подобається, та прочитати пояснення під зображенням.

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Сир №1. Якщо ти обрав цей варіант, то можна сміливо сказати, що фінанси дозволяють витрачати вдосталь грошей на справді якісні продукти. Але є один недолік: таким гурманом, зазвичай, ти стараєшся бути для оточення. А насправді просто дуже любиш смачно поїсти, тому й не надаєш перевагу не надто якісній їжі.

Сир №2. Тих, хто вибрав цей сир, можна з легкістю назвати справжніми гурманами. Тобі зовсім не байдуже на смак, який можна отримати від трапези. А твоє вміння розбиратись у продуктах дивує навіть дієтологів зі стажем. У мандрах тобі подобається відкривати для себе не лише нові країни, а й нові смаки місцевих кухонь.

Сир №3. Ти та людина, яка полюбляє смачно поїсти та не відмовляти собі ні в чому. Навіть, якщо йдеться про далеко не найкориснішу їжу. Але тобі вона приносить колосальне задоволення, тому й складно відмовитись. Також ті, хто обрав цей варіант, більше у захваті від домашньої кухні, а не від ресторанів.

Сир №4. Ти маєш дуже хороший смак у всьому, а також стежиш за своїм здоров'ям. Тому і раціон, зазвичай, складається з продуктів, які будуть не лише смачними, а й корисними. У закладах тобі подобається брати страви від шеф-кухаря або щось оригінальне, щоб оцінити та випробувати таке вдома.

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