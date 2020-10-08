Простий тест: виберіть осінній букет і отримайте пророцтво на тиждень

Легкий тест з осінніми букетами дозволить отримати передбачення на наступний тиждень. Просто оберіть варіант, який вам найбільше сподобався.

Хоч тест і є жартівливим, але поєднання квітів та плодів у букетах впливає на вибір та вже можна чимало розповісти про ваш характер. Щоб одержати передбачення, потрібно просто визначити, який із букетів найбільше до вподоби, та прочитати розшифровку під картинкою.

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Букет №1. Вам так хочеться, щоб удача була на вашому боці, але для цього потрібно бодай щось робити, вірите в щастя та йти вперед. Попереду у вас дуже продуктивний тиждень, тому важливо використати всі можливі ресурси сповна. Це дозволить отримати приємні бонуси вже зовсім скоро. Що ж до особистого життя, то ви надто багато думаєте і через це виникають проблеми. У фінансовій сфері не очікується значних змін зараз, але незабаром стан вашого гаманця покращиться.

Букет №2. Найбільшою перепоною у вашому життя зараз є втома і бажання просто провести день у ліжку. Але не дозволяйте собі надто зловживати таким відпочинком. Просто правильно розплануйте час, щоб апатія не ставала на заваді у досягненні мрій. У романтичних стосунках вам нарешті доведеться повірити у те, що любов справді чарівна. Сила кохання здатна зробити навіть те, що здається неможливим. Тому насолоджуйтесь цими почуттями та діліться позитивом з іншими.

Букет №3. Мало хто в житті не чув відмову, але чомусь саме вас це змушує опускати руки та плисти за течією. Просто чекати на манну небесну – не найкраща ідея, тому візьміться за своє життя та працюйте над тим, чого вам хочеться. Дуже важливо оцінювати свої шанси та ризики, адже інколи бракує всього невеличкого кроку та зусиль, щоб отримати бажане. У стосунках краще не видавати себе за ідеальну людину, адже це точно не стане запорукою хорошого майбутнього. Якщо ж вам так кортить, то починайте працювати над собою, щоб не лише на словах, а й на ділі відповідати образу.

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