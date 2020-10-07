Простий психологічний тест: те, як ви сидите, розповість про характер (фото)

Мова тіла може розповісти про людину значно більше, аніж здається. Тому навіть поза, у якій ви сидите, здатна показати емоції та навіть особливості характеру. Просто оберіть свій варіант на картинці і дізнайтесь про себе більше.

Часто люди недооцінюють власну мову тіла, адже насправді маленькі трюки з нею дозволяють покращити стосунки зі співрозмовником, розрядити атмосферу та викликати приємне враження. Крім цього, невербальне мовлення ще й чимало розповідає про саму людину. Тому пропонуємо дізнатись більше про власний характер та пройти простий тест у картинці. Просто оберіть позу, у якій ви сидите найчастіше, та прочитайте розшифровку нижче.

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Поза №1. Якщо ви обрали цей варіант, то вас з легкістю можна назвати дуже спокійною та врівноваженою персоною. Доволі складно вас розгнівати чи засмутити. Ви чудово знаєте, чого хочете і що потрібно для цього робити. Також великим плюсом є те, що до кожної ситуації ви підходите з розумом. Люди цінують вас за чесність, але інколи вона заважає підпускати до себе незнайомців.

Поза №2. Якщо найчастіше ви сидите саме так, то є дуже незваженою людиною, яку мало хвилює думка інших. Вам не потрібні величезні компанії та помпезні вечірки, адже в пріоритеті сім'я та друзі. До того ж, вам подобається свій стиль і ритм життя, де немає місця поспіху чи гонитві за чимось матеріальним. Ви один із тих, хто відпочиває на природі, отримуючи при цьому задоволення.

Поза №3. Ви неймовірно енергійна людина, яка живе цим моментом і постійне прагне нових емоцій та подій. Вам не приносить задоволення рутина та перебування на одному місці, адже душа прагне руху. У цьому є й свій мінус: ви не вмієте турбуватись про майбутнє. Зате і минуле не надто хвилює, адже найважливішою є теперішня мить.

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