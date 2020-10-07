На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Простий психологічний тест: те, як ви сидите, розповість про характер (фото)
-
- 234
Мова тіла може розповісти про людину значно більше, аніж здається. Тому навіть поза, у якій ви сидите, здатна показати емоції та навіть особливості характеру. Просто оберіть свій варіант на картинці і дізнайтесь про себе більше.
Часто люди недооцінюють власну мову тіла, адже насправді маленькі трюки з нею дозволяють покращити стосунки зі співрозмовником, розрядити атмосферу та викликати приємне враження. Крім цього, невербальне мовлення ще й чимало розповідає про саму людину. Тому пропонуємо дізнатись більше про власний характер та пройти простий тест у картинці. Просто оберіть позу, у якій ви сидите найчастіше, та прочитайте розшифровку нижче.
І ще: Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
Поза №1. Якщо ви обрали цей варіант, то вас з легкістю можна назвати дуже спокійною та врівноваженою персоною. Доволі складно вас розгнівати чи засмутити. Ви чудово знаєте, чого хочете і що потрібно для цього робити. Також великим плюсом є те, що до кожної ситуації ви підходите з розумом. Люди цінують вас за чесність, але інколи вона заважає підпускати до себе незнайомців.
Поза №2. Якщо найчастіше ви сидите саме так, то є дуже незваженою людиною, яку мало хвилює думка інших. Вам не потрібні величезні компанії та помпезні вечірки, адже в пріоритеті сім'я та друзі. До того ж, вам подобається свій стиль і ритм життя, де немає місця поспіху чи гонитві за чимось матеріальним. Ви один із тих, хто відпочиває на природі, отримуючи при цьому задоволення.
Поза №3. Ви неймовірно енергійна людина, яка живе цим моментом і постійне прагне нових емоцій та подій. Вам не приносить задоволення рутина та перебування на одному місці, адже душа прагне руху. У цьому є й свій мінус: ви не вмієте турбуватись про майбутнє. Зате і минуле не надто хвилює, адже найважливішою є теперішня мить.
Читайте також: Простий психологічний тест: виберіть пару і дізнайтесь про своє майбутнє
-
20:22Футбольний клуб Арсенал звільнив штатного динозавра: він працював з 1993 року
-
20:04Жерстяне весілля (8 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
19:51Нічний режим камери OnePlus 8T показали у дії: фото
-
19:43Як виглядає найдешевший електрокар за 3600 євро: відеоогляд від китайських блогерів
-
19:30Найгарячіші фото тижня від моделей, які не соромляться роздягатись (18+)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:23Skoda розробила додаток: він виявлятиме поломку по звуку
-
19:09Слава Камінська спокусила мережу знімком у мереживній білизні
-
19:00Хіба ревуть воли, як ясла повні: сюжет, переказ та аналіз роману Панаса Мирного
-
18:52Актуально восени: представлено парасолю з магнітним тримачем для смартфона
-
18:42Як виглядає ідеальний позашляховик Lexus для жінок
-
18:23Гороскоп на 8 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:14На Алясці вибрали найтовстішого ведмедя
-
18:07Привітання з Днем юриста 2020: прикольні побажання і картинки на свято
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:52Учені переконані, що рівень багатства людини можна визначати за її обличчям
-
17:41Фільм 1896 року розфарбували за допомогою нейромережі: відеопорівняння
-
17:31ТОП-7 простих лайфхаків для дому з TikTok (відео)
-
17:24Realme представила "убивць" Apple AirPods Pro: ціна навушників вражає
-
17:13Учені з'ясували, чи можуть собаки впізнавати людей по обличчю
-
17:00З Днем юриста 2020: СМС привітання з професійним святом у прозі
-
16:51Експерти назвали продукти, які допомагають усувати сухість шкіри
-
16:40У Google Chrome додали нову функцію захисту: як працює новий менеджер паролів
-
16:30Привітання з Днем ангела Сергія 2020: картинки і побажання на іменини
-
16:26Науковці зі США виявили, що коронавірус притупляє больові відчуття
-
19:30Найгарячіші фото тижня від моделей, які не соромляться роздягатись (18+)
-
17:31ТОП-7 простих лайфхаків для дому з TikTok (відео)
-
15:30Простий психологічний тест: те, як ви сидите, розповість про характер (фото)
-
12:15День листоноші: Вгадай, з якого фільму цей поштар
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 жовтня
- 06 жовтня
-
20:30Секс з веганами кращий: зірка Playboy розповіла про ідеальні інтимні стосунки
-
17:15Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
-
14:16Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
-
11:15Вже не гидке каченя: трансформації людей, які вражають
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 жовтня
- 05 жовтня
-
20:50Популярна порнозірка Лана Роудс здивувала своєю історією (18+)
-
17:30Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз
-
14:15Як розмовляти про гроші у стосунках: 5 важливих питань
-
11:17Простий психологічний тест: виберіть пару і дізнайтесь про своє майбутнє
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня
-
08:24Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у шостому випуску (відео)
-
07:18Погода в Україні 5 жовтня: точний прогноз на понеділок
- 04 жовтня
-
21:45Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
-
19:49Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
-
17:23Три загадки на ерудицію: у мережі з'явився найкоротший IQ-тест у світі
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:53Новенькі пісні жовтня: плейлист хітів за тиждень
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 жовтня
- 03 жовтня
-
21:23Чи є щось під раками: Леся Нікітюк розбурхала мережу новим голим фото
-
17:44Гвен Стефані – 51: слухайте найкращі пісні запальної білявки