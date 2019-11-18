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Швидкий метод для водіїв: як позбутися від запотівання та криги на склі

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як почистити кригу на склі - фото 1
як почистити кригу на склі

Зранку водіїв часто зустрічає неприємний сюрприз, який перешкоджає нормальній їзді, – запотіле вікно та крига на склі. Ділимося дієвими порадами, як легко та швидко позбутися цього.

І ще: 7 дієвих порад для водіїв: як не заснути за кермом

Вікно, яке весь час потіє, не тільки дратує водіїв, але й затримує. Ви можете запізнитися, поки чекаєте, коли розвидниться у лобовому склі.

Якщо ваш автомобіль пітніє зсередини, то потрібно попіклуватися про це заздалегідь. Коли залишаєте машину на стоянці, то відкрийте двері й остудіть салон, перш ніж залишити машину на кілька годин на морозі. З внутрішньої сторони ніякої криги не буде.

Також дієвий метод випробуваний роками – відкрийте вікно й запустіть свіже повітря в салон. За кілька хвилин у вікні буде все видно.

Ще один хороший метод, якщо погодні умови не дозволяють відкрити вікно, – ввімкніть пічку на максимум й скеруйте обдув на вікно. Ви побачите, як вікно почне танути.

Є багато порад, які базуються на тому, щоб натирати скло зсередини хімією або, до прикладу, господарським милом. Не робіть цього! Це не діє, а від господарського мила вікно буде сизе і в розводах. Що теж погіршить видимість для водія.

До теми: 7 порад для водіїв: як визначити биту машину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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