7 порад для водіїв: як визначити биту машину

При покупці уживаної машини важливо не натрапити на недобросовісних продавців. Щоб вас не обманули, навчіться самостійно визначати усі недоліки автомобіля.

Уважно оглядайте машину. Множинні невеликі відколи й подряпини – не ознака поганого стану нутрощів машини. Якраз навпаки, насторожувати вас повинен надмірно новий вид покриття. Не може машина з пробігом залишитися в такому ідеальному стані. Значить, її перефарбовували. Чи було фарбування наслідком маскування трохи подряпаного об бордюр бампера або сильного удару – ось в чому питання.

І ще: 8 причин, чому водії обирають ручну коробку передач

Постарайтеся визначити, яка частина машини пофарбована. Походіть навколо авто, розглядаючи його під різними кутами. Внаслідок трохи неточного підбору фарби колір деяких деталей, при певному падінні на них світла, може відрізнятися від решти кузова.

Товщина лакофарбового покриття. Щоб точно переконатися, що машина була пофарбована, можна скористатися приладом для визначення товщини лакофарбового покриття. Якщо такого приладу нема під рукою у простого автолюбителя, то є інший спосіб – магніт, загорнутий в тонку ганчірку (щоб менше прилипав). У місцях, де магніт зовсім не триматиметься на корпусі машини, швидше за все, накладено товстий шар шпаклівки.

Ретельно вивчіть всі кузовні зазори. Якщо в симетричних деталях зазори явно різної величини, це повинно сильно насторожити.

Спробуйте відкрити-закрити всі двері, капот і багажник. Якщо виникають якісь складнощі, це може бути сигналом про те, що двері встановлена ​​криво, була пом'ята.

Огляньте всі елементи кріплення. Якщо якісь з них не схожі на заводські, зверніть на цю частину машини особливу увагу.

Зверніть увагу на стертість шин. Якщо вона не рівномірна, значить можна зробити висновок, що в авто порушена геометрія кузова. Це вкрай серйозний недолік. Щоб остаточно переконатися в правильності (чи неправильності) своїх висновків, в даному випадку потрібно довіритися професіоналам, які володіють методиками та приладами для визначення правильності геометрії кузова.

До теми: Дві найгірші звички водіїв, з якими варто боротися