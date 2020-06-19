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Три ефективні способи схуднення за короткий проміжок часу

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Ці поради допоможуть швидко схуднути - фото 1
Ці поради допоможуть швидко схуднути

Існує багато способів схуднути. Причому є й такі, які дозволяють прибрати зайве за короткий проміжок часу без необхідності постійно підраховувати калорії. Саме про них ми й розповімо вам далі!

Способи, про які піде мова нижче, забезпечують схуднення завдяки зниженню апетиту й активізації метаболічних процесів, пов'язаних з витратою жиру на виробництво енергії.

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Скоротити вуглеводи. Дослідження на здорових жінках з ожирінням показало: раціон з низьким вмістом вуглеводів ефективніший для втрати ваги за короткий час, ніж харчування, в якому скорочується вміст жирів. Головний принцип скорочення – зменшення в щоденному меню кількості цукру і крохмалю.

Скоротіть вживання вуглеводів - фото 411185
Скоротіть вживання вуглеводів

Учені пояснюють: переставши отримувати вуглеводи для отримання енергії, тіло починає спалювати з цією метою накопичений жир. Ще однією перевагою низковуглеводного харчування стає зниження рівня інсуліну, в результаті чого нирки втрачають надлишок натрію і води. Це зменшує здуття живота і дає додатковий ефект схуднення шляхом зменшення набряклості.

"Наявні дані показують, що низьковуглеводний раціон знижує апетит і може привести до того, що ви почнете споживати менше калорій без спеціального підрахунку і не відчуваючи голоду", – стверджують зарубіжні дієтологи.

Їжте білок, жир і овочі. Ця умова узгоджується з попередньою. За словами експертів, кожен прийом їжі повинен включати джерело білка, джерело жиру й овочі з низьким вмістом вуглеводів. Їсти таким чином потрібно два-три, максимум чотири рази на день.

"Споживання білка є невід'ємною частиною схуднення. Це дозволяє збільшити витрату калорій організмом, зменшити тягу до їжі, в цілому їсти менше", – кажуть експерти.

Ваш раціон має бути збалансованим - фото 411186
Ваш раціон має бути збалансованим
  • Вони рекомендують включати в меню такі джерела білка: м'ясо: яловичина, курка, свинина, баранина; рибу і морепродукти; яйця: цільні з жовтком; рослинні: бобові, сою.
  • Що стосується овочів, охочим схуднути за короткий час потрібно робити ставку на продукти, що містять мало вуглеводів. У тому числі: броколі, кольорова капуста, шпинат, помідори, брюссельська капуста, білокачанна капуста, швейцарський мангольд, листові салати, огірки.
  • З жирів рекомендуються оливкова, кокосова, льняна олії. В цілому можна вживати будь-які здорові жири – різноманітні рослинні нерафіновані олії, що не піддаються термічній обробці.

"Поки ви зберігаєте своє споживання вуглеводів низьким, дотримуєтеся способу з вживанням білків, жирів і несолодких овочів, необхідності в підрахунку калорій немає", – заявили дослідники.

Силові вправи тричі на тиждень. Спробуйте три-чотири рази на тиждень підіймати вагу, дають пораду медики. Силові вправи дозволяють спалювати багато калорій і запобігають уповільнення метаболізму, яке нерідко виникає при спробах худнути. Крім того, вони нарощують і зміцнюють м'язову масу, що забезпечує активне спалювання жиру навіть у стані спокою.

Займайтесь регулярно спортом - фото 411187
Займайтесь регулярно спортом

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Джерело: Medikforum
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