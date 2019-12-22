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Схуднення для лінивих: як позбутись ваги без дієт і спорту

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Найпростіший спосіб схуднути - фото 1
Найпростіший спосіб схуднути

Чимало людей хочуть позбутись зайвих кілограмів, однак не мають достатньої сили волі чи бажання нарешті взятись за своє харчування та зайнятись спортом. Тому є простий метод, як схуднути без надмірних зусиль.

Дієтологи пояснюють, що регулярне вживання звичайної води та заміна нею всі інших напоїв допомагає вже за три дні позбутись 500 г.

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Варто розуміти, що навіть у найпростішого способу є свої умови: можна замінити водою всі прийому кави та чаю, але у жодному разі не трапезу, в цьому випадку ви отримаєте проблеми з самопочуттям. Також не варто пити занадто багато води - максимум до 3 літрів на день.

Як це працює? Вода знижує апетит, оскільки заповнює шлунок та допомагає не переїдати під час трапезу. До того ж, достатній рівень води в організму допомагає виводити різні продукти розпалу жирів.

Вода допомагає схуднути - фото 375509
Вода допомагає схуднути

Якщо людина регулярно випиває склянку води перед прийомом їжі, то вже з'їдає меншу кількість страв. Також ця звичка допомагає боротись з психологічним апетитом, коли людина сита, але все одно хоче щось "пожувати".

Ще одним приємним бонусом є те, що склянка теплої води після пробудження прискорює метаболізм на 25% та змушує організм прокинути не гірше, аніж кава.

Замініть всі напої на звичайну воду - фото 375510
Замініть всі напої на звичайну воду

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Джерело: zdorovia.com.ua
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